В Калининграде планируют благоустроить территорию «Ростех Арены» за 7 млн

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На выполнение работ по благоустройству территории «Ростех Арены» выделяют 7 306 995,85 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчиком является ГАУ «Стадион „Калининград“». Подать заявку можно с 5 по 13 марта. Дата подведения итогов — 18 марта.

Как указано в техническом задании, подрядчику необходимо восстановить асфальтобетонное и плиточное покрытие, подрезать колодцы и сваи, а также выполнить монтаж ливневой канализации.

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