На озеленение Калининграда весной 2025 года выделяют порядка 8,5 млн рублей

Все новости по теме: Городской облик

На выполнение работ по посадке и уходу за зелёными насаждениями на территориях общего пользования в Калининграде весной 2025 года выделяют 8 452 505 рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Калининградская служба заказчика». Порядка 1,1 млн рублей выделяют на посадку саженцев. В перечне работ указано количество и цена посадочного материала. Самый популярный вариант — мелколистная липа «Гринспайер». Посадить планируют 54 штуки стоимостью 44 тыс. рублей каждая. Также на улицах Калининграда должны появиться 35 остролистных клёнов «Кливленд» по 45, тыс., 22 калинолистных пузыреплодника «Саммер Вайн», 10 мясо-красных каштанов «Бриоти». Остальные посадки — штучные и включают боярышник, рябину, робинию, ясень, бук, ель, дуб, граб, иву, берёзу и форзицию. Самые дорогие саженцы — робиния псевдоакация «Умбракулифера». Заказано шесть штук по 48 тыс. рублей. Общее количество планируемых к посадке деревьев и кустарников — 183. На уход за саженцами планируют потратить 322 843 рубля.

Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент написания материала на сайте указаны не были.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter