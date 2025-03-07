На озеленение Калининграда весной 2025 года выделяют порядка 8,5 млн рублей

На выполнение работ по посадке и уходу за зелёными насаждениями на территориях общего пользования в Калининграде весной 2025 года выделяют 8 452 505 рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Калининградская служба заказчика». Порядка 1,1 млн рублей выделяют на посадку саженцев. В перечне работ указано количество и цена посадочного материала. Самый популярный вариант — мелколистная липа «Гринспайер». Посадить планируют 54 штуки стоимостью 44 тыс. рублей каждая. Также на улицах Калининграда должны появиться 35 остролистных клёнов «Кливленд» по 45, тыс., 22 калинолистных пузыреплодника «Саммер Вайн», 10 мясо-красных каштанов «Бриоти». Остальные посадки — штучные и включают боярышник, рябину, робинию, ясень, бук, ель, дуб, граб, иву, берёзу и форзицию. Самые дорогие саженцы — робиния псевдоакация «Умбракулифера». Заказано шесть штук по 48 тыс. рублей. Общее количество планируемых к посадке деревьев и кустарников — 183. На уход за саженцами планируют потратить 322 843 рубля.

Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент написания материала на сайте указаны не были.