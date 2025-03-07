Калининградстат назвал средний возраст женщин в регионе

Все новости по теме: Социальные проблемы

На начало 2024 года численность женщин в Калининградской области составила 545 774, а их средний возраст — 43 года. Такие данные приводит Калининградстат в своей публикации к 8 Марта.

Калининградстат отмечает, что в 2023 году в брак вступили 7910 женщин. Из них 42,5% вышли замуж в возрасте 20-29 лет, 27,5% — в 30-39, а 15,6% — в 40-49. Уточняется, что из них 56,7% женщин не состояли в браке ранее, а 40,3% до этого находились в разводе.

В 2023 году в регионе родились 3656 девочек. Средний возраст матери составил 29 лет, согласно статистике. Первого ребёнка женщины рожали в 26, второго — в 30, третьего — в 32, четвёртого — в 33, а пятого и последующих — в 36.

Среди интересных фактов отмечается, что 63,4% представительниц женского пола в возрасте от 15 лет носят очки или контактные линзы. Кроме того, как указывает Калининградстат, 18,7% женщин занимаются спортом самостоятельно и 11,3% организованно. Число некурящих в регионе составляет 72,8%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter