Калининградстат назвал средний возраст женщин в регионе

На начало 2024 года численность женщин в Калининградской области составила 545 774, а их средний возраст — 43 года. Такие данные приводит Калининградстат в своей публикации к 8 Марта.

Калининградстат отмечает, что в 2023 году в брак вступили 7910 женщин. Из них 42,5% вышли замуж в возрасте 20-29 лет, 27,5% — в 30-39, а 15,6% — в 40-49. Уточняется, что из них 56,7% женщин не состояли в браке ранее, а 40,3% до этого находились в разводе.

В 2023 году в регионе родились 3656 девочек. Средний возраст матери составил 29 лет, согласно статистике. Первого ребёнка женщины рожали в 26, второго — в 30, третьего — в 32, четвёртого — в 33, а пятого и последующих — в 36.

Среди интересных фактов отмечается, что 63,4% представительниц женского пола в возрасте от 15 лет носят очки или контактные линзы. Кроме того, как указывает Калининградстат, 18,7% женщин занимаются спортом самостоятельно и 11,3% организованно. Число некурящих в регионе составляет 72,8%.