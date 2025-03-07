Калининград вошёл в число популярных направлений для отдыха 8 Марта

Калининград вошёл в топ популярных направлений для отдыха в период 8 Марта. Областной центр разместился на восьмой строчке рейтинга по количеству бронирований. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир «Твил».

Средняя продолжительность отдыха в Калининграде составляет пять ночей. Стоимость одной ночи в среднем обойдётся путешественникам в 2674 руб.

На первом месте по числу бронирований находятся Москва и Московская область (3729 руб. за ночь). На втором месте разместились Санкт-Петербург и Ленинградская область (3394 руб.), а на третьем — Сочи (3309 руб.). В топ также вошли Ялта, Краснодар, Казань, Красная Поляна, Анапа и Севастополь.