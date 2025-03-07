В феврале в Калининградскую область ввезли более 1,7 млн штук импортных яиц. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Яйца поступили в Калининградскую область в 20 партий. Их привезли из Турции, Венгрии и Испании. Доставка яиц осуществлялась морским и сухопутным способами.

«Партии инкубационных яиц направлены на производственные площадки получателей для дальнейшего инкубирования и выращивания. С целью исключения гриппа птиц и болезни Ньюкасла от партий поступивших яиц было отобрано 10 проб для скрининговых исследований в Калининградском филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Испытания показали отрицательный результат», — говорится в сообщении надзорного органа.

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