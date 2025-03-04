Рекорд куриного филе: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

Февральское повышение цен, ожидаемо последовавшее за индексацией соцвыплат, калининградские ритейлеры немного смягчили к началу марта. Список подешевевших позиций из условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» впервые за долгое время оказался длиннее перечня того, что подорожало. Подробности — в нашем обзоре.

Больше всего подешевевших продуктов мониторинг выявил в «Спаре». Цены снизили на 12 позиций из условного набора, все они относятся к группе так называемых социально значимых товаров, участвующих в региональной программе доступных цен. Сахар, кефир, репчатый лук, капуста и морковь временно «отыграли» по 2–5 рублей. В пределах 10 рублей снизили цены на муку, гречку и картофель. Десяток яиц первой категории при самостоятельной фасовке можно приобрести на 20 рублей дешевле, чем месяцем ранее. На пачку сливочного масла 72,5% производства АО «Молоко» «скинули» 41 рубль. Килограмм томатов стал доступнее на 90 рублей.

В «Пятёрочке» подешевели 11 позиций. Разница в цене составила от 1 рубля (капуста и подсолнечное масло) до 56,1 рубля (пачка риса). Самый «скромный» список скидок — в «Виктории». Их размер составил от 3,3 рубля (сахар) до 40 рублей (помидоры). При этом итоговая стоимость корзины в «Виктории» оказалась самой низкой — 3290,7 рубля (-191,6 руб.). В «Спаре» общая сумма составила 3384,24 (-190,5 руб.), в «Пятёрочке» — 3452,34 (-106 руб.).

Рекордсменом по росту цен в минувшем месяце стало куриное филе. Килограмм прибавил сразу 40 рублей во всех сетях, подорожав в итоге до 529 рублей. При том, что в начале года продукт уже «подскочил» в цене на 20–100 рублей. Мясопереработчики Калининградской области отмечают рост цен на сырьё, а также отсутствие рентабельности производства.

Больше всего подорожавших позиций — семь — в «Пятёрочке». Разница в цене составила от 2 до 40 рублей. Так же, как и филе, прибавили огурцы (+40 рублей). В «Виктории» зафиксирован рост цен на шесть товаров. В их числе капуста, макароны и кефир. В «Спаре», кроме филе, подорожали только огурцы (+10 руб.). Как отметил ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов, высокие цены на местные овощи связаны с климатическими и географическими условиями региона.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 27,99 (-2,2 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (-2 руб.) 69,90 «Залесский фермер» (+2 руб.) 67,99 «Залесский фермер» (+2 руб.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

74,90 «Залесский фермер» (по акции, -11 руб.) 74,99 «Залесский фермер» (-8,5 руб.) Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)

112,99 «Залесский фермер» (+10 руб.) Филе куриное, 1 кг 529,99 ( +40 руб.) 529 ( +40 руб.) 529,99 ( +40 руб.)

Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции) 149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.) 149,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 199,90 «Любимый дом» (по акции) 299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 36,49 «Зернофф» (по акции, -6,5 руб.) 79,90 «Макфа» 79,99 «Макфа» (цена не изм.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99 (-20 руб.) 129,90 (по акции, цена не изм.) 129,99 (цена не изм.) Рис 69,99 (по акции, -30 руб.) 75,90 (-14 руб.) 68,89 (-56,1 руб.) Гречка 42,99 (по акции, -7 руб.) 43,20 (-4,7 руб.) 42,99 (-4,2 руб.) Макароны, 450 г 79,99 «Макфа» (цена не изм.)

79,90 «Макфа», (по акции, +10 руб.) 79,99 «Макфа», (цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (-41 руб.) 199,90 «Залесский фермер» (Фермерское) (по акции) 244,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 179,90 «Олейна» (цена не изм.) 179,99 «Mr. Ricco» (по акции) Сахар, 1 кг 79,99 (по акции. -2 руб.) 78,60 (-3,3 руб.) 78,49 (-1 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 39,99 (по акции, −9 руб.) 41,90 (+1 руб.) 39,99 (+1 руб.) Лук репчатый, 1 кг 66,99 (-3 руб.) 83,90 ( +4 руб.) 69,99 (-14 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 54,99 (по акции, −5 руб.) 62,40 (+11,5 руб.) 58,99 (-1 руб.) Морковь, 1 кг 44,99 (по акции, −5 руб.) 39,90 ( по акции, цена не изм.) 38,99 (+1 руб.) Огурцы, 1 кг 249,99 (по акции, +10 руб.) 249,90 (по акции, цена не изм.) 269,99 (по акции, +40 руб.) Помидоры, 1 кг 169,99 ( по акции, −90 руб.) 179,90 (по акции, -40 руб.) 209,99 (-30 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (по акции, цена не изм.) 149,90 (по акции, -10 руб.) 149,99 (-10 руб.) Апельсины, 1 кг 139,99 (цена не изм.) 115,90 (по акции, -24 руб.) 121,99 (-18 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 139,99 (цена не изм.) 109,90 (по акции, -10 руб.) 119,99 ( -20 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 149,90 (цена не изм.)

149,99 (цена не изм.) Общая стоимость корзины 3384,24 3290,70 3452,34

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2–3 марта 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Литовский Вал, 2.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.