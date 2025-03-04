Рекорд куриного филе: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

Февральское повышение цен, ожидаемо последовавшее за индексацией соцвыплат, калининградские ритейлеры немного смягчили к началу марта. Список подешевевших позиций из условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» впервые за долгое время оказался длиннее перечня того, что подорожало. Подробности — в нашем обзоре.

Больше всего подешевевших продуктов мониторинг выявил в «Спаре». Цены снизили на 12 позиций из условного набора, все они относятся к группе так называемых социально значимых товаров, участвующих в региональной программе доступных цен. Сахар, кефир, репчатый лук, капуста и морковь временно «отыграли» по 2–5 рублей. В пределах 10 рублей снизили цены на муку, гречку и картофель. Десяток яиц первой категории при самостоятельной фасовке можно приобрести на 20 рублей дешевле, чем месяцем ранее. На пачку сливочного масла 72,5% производства АО «Молоко» «скинули» 41 рубль. Килограмм томатов стал доступнее на 90 рублей.

В «Пятёрочке» подешевели 11 позиций. Разница в цене составила от 1 рубля (капуста и подсолнечное масло) до 56,1 рубля (пачка риса). Самый «скромный» список скидок — в «Виктории». Их размер составил от 3,3 рубля (сахар) до 40 рублей (помидоры). При этом итоговая стоимость корзины в «Виктории» оказалась самой низкой — 3290,7 рубля (-191,6 руб.). В «Спаре» общая сумма составила 3384,24 (-190,5 руб.), в «Пятёрочке» — 3452,34 (-106 руб.).

Рекордсменом по росту цен в минувшем месяце стало куриное филе. Килограмм прибавил сразу 40 рублей во всех сетях, подорожав в итоге до 529 рублей. При том, что в начале года продукт уже «подскочил» в цене на 20–100 рублей. Мясопереработчики Калининградской области отмечают рост цен на сырьё, а также отсутствие рентабельности производства.

Больше всего подорожавших позиций — семь — в «Пятёрочке». Разница в цене составила от 2 до 40 рублей. Так же, как и филе, прибавили огурцы (+40 рублей). В «Виктории» зафиксирован рост цен на шесть товаров. В их числе капуста, макароны и кефир. В «Спаре», кроме филе, подорожали только огурцы (+10 руб.). Как отметил ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов, высокие цены на местные овощи связаны с климатическими и географическими условиями региона.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

27,99 (-2,2 руб.)

Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (-2 руб.)

69,90 «Залесский фермер» (+2 руб.)

67,99 «Залесский фермер» (+2 руб.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


74,90 «Залесский фермер» (по акции, -11 руб.)

74,99 «Залесский фермер» (-8,5 руб.)

Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)


112,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)

Филе куриное, 1 кг

529,99 ( +40 руб.)

529 ( +40 руб.)

529,99 ( +40 руб.)


Фарш, 400 г

149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)

149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)

149,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

199,90 «Любимый дом» (по акции)

299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

36,49 «Зернофф» (по акции, -6,5 руб.)

79,90 «Макфа»

79,99 «Макфа» (цена не изм.)


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

129,99 (-20 руб.)

129,90 (по акции, цена не изм.)

129,99 (цена не изм.)

Рис

69,99 (по акции, -30 руб.)

75,90 (-14 руб.)

68,89 (-56,1 руб.)

Гречка

42,99 (по акции, -7 руб.)

43,20 (-4,7 руб.)

42,99 (-4,2 руб.)

Макароны, 450 г

79,99 «Макфа» (цена не изм.)


79,90 «Макфа», (по акции, +10 руб.)

79,99 «Макфа», (цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (-41 руб.)

199,90 «Залесский фермер» (Фермерское) (по акции)

244,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

179,90 «Олейна» (цена не изм.)

179,99 «Mr. Ricco» (по акции)

Сахар, 1 кг

79,99 (по акции. -2 руб.)

78,60 (-3,3 руб.)

78,49 (-1 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

39,99 (по акции, −9 руб.)

41,90 (+1 руб.)

39,99 (+1 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

66,99 (-3 руб.)

83,90 ( +4 руб.)

69,99 (-14 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

54,99 (по акции, −5 руб.)

62,40 (+11,5 руб.)

58,99 (-1 руб.)

Морковь, 1 кг

44,99 (по акции, −5 руб.)

39,90 ( по акции, цена не изм.)

38,99 (+1 руб.)

Огурцы, 1 кг

249,99 (по акции, +10 руб.)

249,90 (по акции, цена не изм.)

269,99 (по акции, +40 руб.)

Помидоры, 1 кг

169,99 ( по акции, −90 руб.)

179,90 (по акции, -40 руб.)

209,99 (-30 руб.)

Лимоны, 1 кг

149,99 (по акции, цена не изм.)

149,90 (по акции, -10 руб.)

149,99 (-10 руб.)

Апельсины, 1 кг

139,99 (цена не изм.)

115,90 (по акции, -24 руб.)

121,99 (-18 руб.)

Яблоки «Голден», 1 кг

139,99 (цена не изм.)

109,90 (по акции, -10 руб.)

119,99 ( -20 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

149,90 (цена не изм.)


149,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины

3384,24

3290,70

3452,34

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 2–3 марта 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Литовский Вал, 2.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.

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