Облвласти выделили 497 млн рублей на строительство ФОКа в Краснознаменске

Областные власти выделили 497 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснознаменске. Распоряжение регионального правительства о выделении денежных средств опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Капитальные вложения делаются в разработку проектной документации и непосредственное возведение ФОКа. Его площадь составит 2,5 тыс. кв. м. Предполагаемая стоимость объекта составит 510 млн рублей. 97,7% суммы покроют из областного бюджета.

Документацию для строительства планируют разработать в 2025-ом. Возведение ФОКа запланировано в 2027-2028 годах. Главным распорядителем денежных средств назначили региональное министерство строительства и ЖКХ.

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