На проект спортивного комплекса в Краснознаменске выделяют более 16 млн рублей

Фото: архив «Нового Калининграда»
Власти Краснознаменского городского округа планируют заказать работы по разработке проектной и рабочей документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МБУ «Управление капитального строительства» Краснознаменского округа. Объём финансового обеспечения — 16 596 610 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В марте 2025 года областные власти выделили на строительство комплекса 497 млн рублей. 97,7% суммы планируют покрыть из областного бюджета. Предполагается, что площадь сооружения составит 2,5 тыс. кв. м. Ранее проектную документацию рассчитывали разработать в 2025 году. Строительные работы были намечены на 2027–2028 годы.

