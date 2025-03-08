СМИ: в двух регионах России заблокировали мессенджер Telegram

В Чечне и Дагестане заблокировали доступ к мессенджеру Telegram. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова.

Чиновник пояснил, что решение о блокировке приняли «на федеральном уровне». Произошло это после погромов в аэропорту Махачкалы в конце октября 2023 года. При этом министр допустил, что в будущем мессенджер могут разблокировать. В качестве альтернативы жителям северокавказских республик предлагается использовать «ВКонтакте».

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы», — заявил Гамзатов.

Напомним, Роскомнадзор блокировал мессенджер на территории страны с апреля 2018-го по июнь 2020 года по решению суда. Причиной послужил отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.