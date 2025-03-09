Погода в Калининградской области 9 марта

В воскресенье, 9 марта, в Калининградской области ожидается тёплая и практически безветренная погода без осадков при плотной облачности. В течение дня, согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в Калининграде прогреется до +14°C. Ветер синоптики обещают юго-восточный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 758 мм ртутного столба.

Прогноз, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мало отличается. По данным метеорологов, температура в Калининграде будет не ниже +15°C, а на севере и востоке региона она будет достигать +16°C. Ниже всего температура будет, что традиционно для весны, на побережье. В Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается не выше +13°C. Осадков в воскресенье (ни дневных, ни ночных) не предвидится ни в одном из муниципалитетов.

По ночным температурам обратная ситуация: на побережье они будут самыми высокими (до +3°C), в Калининграде, Полесске и Багратионовске возможны заморозки (-1°C), а на востоке области до −3°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 9 марта ждёт солнечная и безветренная погода без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,6°C, днём она резко поднимется до +14,2°C, а вечером опустится до +8,4°C. В течение суток обещают слабый юго-восточный ветер, который к ночи сменится на северо-восточный, и влажность на уровне 94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также фиксируют резкие ночные похолодания при значительном дневном прогреве воздуха.

«Днём температура поднимется до +14...+17°С! Воскресенье ожидается солнечным и спокойным, после обеда на небе будет присутствовать перистая облачность. Шикарные выходные!» — отмечают администраторы сообщества.