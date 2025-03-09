Погода в Калининградской области 9 марта

Погода в Калининградской области 9 марта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В воскресенье, 9 марта, в Калининградской области ожидается тёплая и практически безветренная погода без осадков при плотной облачности. В течение дня, согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в Калининграде прогреется до +14°C. Ветер синоптики обещают юго-восточный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 758 мм ртутного столба.

Прогноз, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мало отличается. По данным метеорологов, температура в Калининграде будет не ниже +15°C, а на севере и востоке региона она будет достигать +16°C. Ниже всего температура будет, что традиционно для весны, на побережье. В Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается не выше +13°C. Осадков в воскресенье (ни дневных, ни ночных) не предвидится ни в одном из муниципалитетов.

По ночным температурам обратная ситуация: на побережье они будут самыми высокими (до +3°C), в Калининграде, Полесске и Багратионовске возможны заморозки (-1°C), а на востоке области до −3°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 9 марта ждёт солнечная и безветренная погода без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,6°C, днём она резко поднимется до +14,2°C, а вечером опустится до +8,4°C. В течение суток обещают слабый юго-восточный ветер, который к ночи сменится на северо-восточный, и влажность на уровне 94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также фиксируют резкие ночные похолодания при значительном дневном прогреве воздуха.

«Днём температура поднимется до +14...+17°С! Воскресенье ожидается солнечным и спокойным, после обеда на небе будет присутствовать перистая облачность. Шикарные выходные!» — отмечают администраторы сообщества.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter