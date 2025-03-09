Управляющую компанию из Знаменска подозревают в бездействии

Управляющую компанию из Знаменска подозревают в бездействии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственный комитет РФ затребовал доклад по информации о бездействии управляющей компании в Знаменске Калининградской области. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

«В социальных медиа сообщается о бездействии сотрудников управляющей компании в городе Знаменске Калининградской области и длительном невыполнении ими своих обязанностей, — говорится в сообщении, — несмотря на регулярно поступающие от граждан денежные средства».

По факту бездействия следственными органами СК России по Калининградской области организована доследственная проверка, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову представить доклад по доводам публикации и о ходе проверки.

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