Власти выдали разрешение на постройку четырёхэтажки в районе Верхнего озера (фото)

Предприниматели Михаил Владыкин и Александр Диденко получили разрешение на строительство четырёхэтажного жилого дома на месте типовой одноэтажной немецкой виллы с мансардой в районе Верхнего озера (ул. Линейная, дом № 9). Соответствующая графа в Реестре разрешений на строительство появилась 25 февраля.

Общая площадь постройки должна составить 2129,3 квадратных метра.

Напомним, что ранее экспертиза выдала положительное заключение проекту малоэтажного жилого комплекса (информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ).

Строительство жилого комплекса запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:131841:464. Согласно данным публичной кадастровой карты региона, его площадь равна 1034 кв. м.