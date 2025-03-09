В Калининграде ввели в эксплуатацию спортзал у теннисных кортов «Спартак»

В Калининграде компании «Балтмилк» разрешили ввести в эксплуатацию спортивный зал с переменной этажностью (от двух до трёх) на улице Чекистов. Соответствующая публикация появилась на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Спортзал находится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:24, расположенным между Семейным сквером, более известным под названием «Шервудский лес», и фитнес-клубом «Альбатрос».

В апреле 2023 года издание «Руград» сообщало, что ООО «Балтмилк» получило разрешение на строительство спортивного зала до 1 марта 2025 года. Общая площадь объекта должна была составить около 1,9 тыс. кв. м. Тогда же компания получила положительное заключение Госэкспертизы по проектной документации нового спортзала.