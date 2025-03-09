В Калининграде ввели в эксплуатацию спортзал у теннисных кортов «Спартак»

В Калининграде ввели в эксплуатацию спортзал у теннисных кортов «Спартак»
Фото: Геоинформационный портал администрации Калининграда
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В Калининграде компании «Балтмилк» разрешили ввести в эксплуатацию спортивный зал с переменной этажностью (от двух до трёх) на улице Чекистов. Соответствующая публикация появилась на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Спортзал находится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:24, расположенным между Семейным сквером, более известным под названием «Шервудский лес», и фитнес-клубом «Альбатрос».

В апреле 2023 года издание «Руград» сообщало, что ООО «Балтмилк» получило разрешение на строительство спортивного зала до 1 марта 2025 года. Общая площадь объекта должна была составить около 1,9 тыс. кв. м. Тогда же компания получила положительное заключение Госэкспертизы по проектной документации нового спортзала.

Напомним, что немного восточнее спортзала находится крупная стройплощадка на месте грунтовых теннисных кортов «Спартак», где, помимо спортивных сооружений, планируют построить гостиницу, офисы и торговые объекты. В октябре прошлого года застройщику кортов разрешили вырубить 570 деревьев и 10 кустарников.

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