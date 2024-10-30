Застройщику стадиона «Спартак» разрешили вырубить 570 деревьев в Калининграде

На ул. Чекистов, 81 в Калининграде разрешили вырубить 570 деревьев и 10 кустарников. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан компании «Спартак», которая строит на указанной территории многофункциональный комплекс «Теннисный клуб «Спартак». Разрешение действует с 29 октября 2024 до 9 июля 2025 года. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 508 деревьев и 10 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:13. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 11 574 964,5 руб.

Разрешение на застройку стадиона «Спартак» на ул. Чекистов в Калининграде областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону застройки стадиона «Спартак» по итогам публичных слушаний в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ) четырьмя годами ранее, что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле того же года на областном градостроительном совете. Как сообщалось ранее, всего планируется построить четыре здания высотой до восьми этажей. В первых двух корпусах высотой семь и восемь этажей будут расположены офисно-деловые центры, в третьем корпусе — ФОК с бассейном, фитнес-центром и спортивными залами, а также гостиница на 84 номера на 4-6 этажах. В четвёртом корпусе архитекторы разместили 5 крытых кортов.

Также на территории комплекса должна появиться подземная одноуровневая парковка на 208 мест с эксплуатируемой кровлей, на которой разместятся 6 кортов с разными типами покрытия. Рядом инвестор собирается построить тренировочную площадку и открытый корт с трибунами.

Работы по застройке комплекса начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. В мае 2023 года горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Количество деревьев, подлежащих вырубке, в билете не указывалось. Стадион был продан в частную собственность еще в 2008 году.

В 2025 году власти Калининграда планируют благоустроить территорию находящегося рядом Семейного сквера, называемого в народе Шервудским лесом, совместно с компанией «Спартак». С учётом прилегающей территории строящегося многофункционального комплекса корректируют разработанный ещё в 2015 году проект благоустройства. Накануне стало известно о том, что горвласти ищут подрядчика для ремонта сетей освещения в Шервудском лесу.