Погода в Калининградской области 10 марта

В понедельник, 10 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +15°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — восток/юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 752 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 3,6°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ещё более тёплую погоду днём на территории большей части региона — +17°С. Ночью — до −1°С. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух днём прогреется до +13°С. Ночью на побережье, по данным центра, похолодает до +5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается малооблачная погода с дымкой. Утром температура воздуха достигнет отметки +2°С, днём потеплеет до +16°С, вечером похолодает до +9,4°С. Влажность — 81%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днём +11...+16°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», понедельник в регионе будет сухим, солнечным и «с рекордным теплом». Днём в Калининграде и области до +15...+17°C (местами до +18...+19°C), на побережье +12...+16°C, малооблачно/переменная облачность (верхнего яруса), мгла и без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, слабый (2-6 м/с).