«Похолодание смягчилось»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей Калининградской области вновь ждёт переменчивая погода. На смену рекордному теплу придёт похолодание, впрочем не такое резкое, как прогнозировали ранее, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В первой половине недели обойдётся без существенных осадков на большей части области, а плавное похолодание начнётся со вторника: на месте разрушающегося антициклона сформируется зона низкого давления над Европой, которая „утянет“ тропический воздух. В понедельник ещё сухо, солнечно и с рекордным теплом, во вторник выше +15°C может быть лишь на востоке, запад же начнёт ощущать более прохладные воздушные массы, побережье могут накрыть туманы. В среду снова сухо и относительно тепло, хотя ощутимо похолодает в сравнении с предыдущими днями. В целом же, похолодание „смягчилось“», — говорится в сообщении.

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, мгла. Днём до +15...+17°C в Калининграде и области (местами до +18...+19°C), на побережье +12...+16°C, малооблачно/переменная облачность (верхнего яруса), мгла и без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, слабый (2-6 м/с).

Во вторник ночью 0...+4°C, переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Днём на побережье +5...+8°C, в Калининграде +6...+10°C, в центральной и восточной части области до +10...+15°C. В течение дня на побережье возможен туман/дымка, в Калининграде и области переменная облачность/облачно с прояснениями, местами не исключены кратковременные дожди (особенно в восточной части региона). Ветер переменный с юго-западного ночью и утром на западный/северо-западный днём и вечером, 4-8 м/с.

В среду ночью +1...+4°C, облачно с прояснениями, ночью и утром вероятен туман/дымка, без осадков. Днём +6...+11°C по области, переменная облачность, дымка и без существенных осадков (небольшие дожди не исключены вечером по области). Ветер в течение суток переменный (с западного в первой половине суток на северный/северо-восточный во второй), умеренный (3-7 м/с).

В четверг, по предварительным прогнозам, циклон снизит пожароопасность дождями, хотя об их интенсивности и продолжительности говорить пока рано. При этом сохранится умеренное тепло: до +5...+10°C. В пятницу может похолодать до +4...+6°C днём, нельзя исключать осадки в смешанной фазе. К выходным погода вновь может стать сухой и солнечной.