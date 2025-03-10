Путин поручил разработать единый стандарт поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт поддержки участников специальной военной операции в регионах страны. Информация об этом содержится на сайте Кремля.

Поручения утвердили по итогам встречи главы государства с сотрудниками и подопечными госфонда «Защитники Отечества», поддерживающего участников спецоперации. Мероприятие прошло 6 марта, перечень сформировали 8 марта.

«Комиссии Государственного Совета Российской Федерации <...> обобщить практику предоставления в субъектах Российской Федерации мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан», — говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение назначили мэра Москвы Сергея Собянина и других высших должностных лиц субъектов РФ. Срок выполнения поручения установили 7 апреля.