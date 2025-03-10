Калининградцам предлагают оценить эффективность деятельности администрации

Калининградцам предлагают оценить эффективность деятельности администрации
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Жителям Калининграда предлагают оценить эффективность деятельности городской администрации. О том, что в городе запускают опрос горожан, в ходе которого жителям предстоит определить доступность получения муниципальных услуг в сфере ЖКХ, образования, транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Опрос, как уточняется, будет проходить в течение марта, и его результаты будут опубликованы на сайте мэрии не позднее 30 апреля этого года.

«Социологическое исследование проводится на основании постановления администрации городского округа „Город Калининград“ от 01.11.2021 № 879 для оценки показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития города, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления», — говорится в сообщении.

Участие в опросе является свободным, добровольным и анонимным.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter