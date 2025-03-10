Калининградцам предлагают оценить эффективность деятельности администрации

Жителям Калининграда предлагают оценить эффективность деятельности городской администрации. О том, что в городе запускают опрос горожан, в ходе которого жителям предстоит определить доступность получения муниципальных услуг в сфере ЖКХ, образования, транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Опрос, как уточняется, будет проходить в течение марта, и его результаты будут опубликованы на сайте мэрии не позднее 30 апреля этого года.

«Социологическое исследование проводится на основании постановления администрации городского округа „Город Калининград“ от 01.11.2021 № 879 для оценки показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития города, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления», — говорится в сообщении.

Участие в опросе является свободным, добровольным и анонимным.