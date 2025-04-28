Горвласти: почти 80 % опрошенных довольны работой администрации Калининграда

Горвласти: почти 80 % опрошенных довольны работой администрации Калининграда
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Почти 80 % опрошенных довольны работой городских властей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда со ссылкой на результаты независимого социологического опроса горожан по оценке удовлетворённости деятельностью органов местного самоуправления.

Опрос провели в марте 2025 года. Калининградцам нужно было оценить доступность получения муниципальных услуг в сфере ЖКХ, образования, транспорта и дорожного хозяйства. Участие в нём было свободным, добровольным и анонимным. Исследование охватило 1000 респондентов.

«Выборка квотная, стратифицирована по районам Калининграда в соответствии с составом численности населения и половозрастных характеристик. Расчетный показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа „Город Калининград“ в процентном соотношении от числа опрошенных респондентов составил 78,5 %», — говорится в сообщении администрации.

О том, что власти Калининграда намерены провести опрос населения, стало известно в середине марта. Его результаты обещали опубликовать не позже 30 апреля 2025 года.

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