Мэрия: со вторника оплатить проезд в гортранспорте можно будет и через QR-код

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Во вторник, 11 марта, в общественном транспорте Калининграда появится возможность оплаты проезда посредством QR-кода. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Грядущей ночью в салонах городского общественного транспорта развесят QR-коды для расчёта за проезд через приложение „Волна Балтики“ (доступно для скачивания в Rustore GooglePlay и AppStore) или ТГ-бот @volna39_bot. Дополнительный способ оплаты с использованием Системы быстрых платежей можно будет опробовать уже завтра. Билет электронный, для контроля нужно просто показать его на экране смартфона», — отмечают городские власти.

Как уточняется в сообщении, другие способы оплаты проезда в общественном транспорте также продолжат действовать.

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