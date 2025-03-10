Власти: карты школьников Калининграда не будут действовать в областных автобусах

С 11 марта 2025 года транспортные карты, по которым школьники Калининграда ездили в областных автобусах за 50% от полной стоимости, не будут действовать на межмуниципальных маршрутах, сообщает телеграм-канал министерства развития инфраструктуры региона. Школьникам из областного центра нужно получить дополнительные карты.

«Для проезда в областных автобусах калининградским школьникам необходимо получить транспортную карту „Волна Балтики Регион. Школьная“. Это связано с обновлением системы оплаты проезда в городском транспорте, — сообщает министерство. — Исключение составляют школьники из многодетных семей — им дополнительную карту получать не надо, для них сохраняются все действующие документы».

Получить карту «Волна Балтики Регион. Школьная» можно через портал Госуслуг. Родителям или школьникам с 14 лет нужно зайти в личный кабинет, в котором есть основной набор необходимых документов. Набрать в поисковике «Волна Балтики Регион» и далее «Выдача льготной транспортной карты». Добавить актуальную справку из образовательной организации и фото учащегося. Забрать готовую транспортную карту нужно в МФЦ.

Также транспортную карту «Волна Балтики Регион» можно получить, лично посетив любой МФЦ. Какие документы нужны для этого, можно посмотреть по ссылке.

«Для всех остальных пользователей транспортной карты „Волна Балтики Регион“ условия проезда остаются прежними», — сообщили в министерстве. Телефон «горячей» линии по вопросам получения транспортной карты: 8(4012) 378-998.