Власти: карты школьников Калининграда не будут действовать в областных автобусах

Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

С 11 марта 2025 года транспортные карты, по которым школьники Калининграда ездили в областных автобусах за 50% от полной стоимости, не будут действовать на межмуниципальных маршрутах, сообщает телеграм-канал министерства развития инфраструктуры региона. Школьникам из областного центра нужно получить дополнительные карты.

«Для проезда в областных автобусах калининградским школьникам необходимо получить транспортную карту „Волна Балтики Регион. Школьная“. Это связано с обновлением системы оплаты проезда в городском транспорте, — сообщает министерство. — Исключение составляют школьники из многодетных семей — им дополнительную карту получать не надо, для них сохраняются все действующие документы».

Получить карту «Волна Балтики Регион. Школьная» можно через портал Госуслуг. Родителям или школьникам с 14 лет нужно зайти в личный кабинет, в котором есть основной набор необходимых документов. Набрать в поисковике «Волна Балтики Регион» и далее «Выдача льготной транспортной карты». Добавить актуальную справку из образовательной организации и фото учащегося. Забрать готовую транспортную карту нужно в МФЦ.

Также транспортную карту «Волна Балтики Регион» можно получить, лично посетив любой МФЦ. Какие документы нужны для этого, можно посмотреть по ссылке.

«Для всех остальных пользователей транспортной карты „Волна Балтики Регион“ условия проезда остаются прежними», — сообщили в министерстве. Телефон «горячей» линии по вопросам получения транспортной карты: 8(4012) 378-998.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter