Минздрав: в регионе впервые провели суперселективную химиоинфузию

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В Калининградской области хирурги и химиотерапевты онкоцентра впервые провели суперселективную химиоинфузию 53-летней пациентке. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, процедура направлена на уменьшение объемной опухоли шейки матки до размеров, которые в последующем позволят провести оперативное вмешательство.

Во время суперселективной химиоинфузии через маточные сосуды пациентке вводилась высокая концентрация химиопрепаратов в опухоль. Для точечного подведения лекарств рентгенэндовоскулярные хирурги использовали ангиографический комплекс, — рассказали в минздраве. «Во время инфузии сосуд остается открытым, и через три недели мы можем повторить процедуру для улучшения результата», — рассказал врач отделения абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения Максим Агарков.

По словам заведующей отделением противоопухолевой лекарственной терапии онкоцентра Натальи Евстратовой, решение о назначении подобной процедуры принимается врачебным консилиумом. За счет медленного введения препаратов в опухоль инфузия не дает токсического эффекта на организм, как обычная химиотерапия. При этом медики ожидают выраженный эффект в виде уменьшения образования.

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