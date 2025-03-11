Погода в Калининградской области 11 марта

Во вторник, 11 марта, в Калининградской области ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха по сравнению с минувшими выходными и понедельником. В течение дня, согласно прогнозу Гидрометцентра России, будет переменная облачность, а воздух в Калининграде прогреется до +8°C (ночью температура опустится до +3°C). Осадки маловероятны и днём, и ночью. Ветер синоптики обещают западный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 747 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, больше всего понравится жителям востока области — там ожидается до +13°C в дневное время. В Калининграде же метеорологи обещают не выше +9°C, а в приморских городах и Полесске около +7°C. Осадков (ни дневных, ни ночных) не предвидится ни в одном из муниципалитетов.

По ночным температурам ситуация традиционная для калининградской весны: на побережье и в Мамоново они будут самыми высокими (до +4°C), в Калининграде, Полесске, Багратионовске., Гвардейске и Советске до +2°C, а на дальнем востоке области (Краснознаменск, Гусев и Озёрск) до +1°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 11 марта ждёт солнечная погода при слабом западном ветре без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,7°C, днём она поднимется до +5,9°C, а вечером опустится до +3,7°C. В течение суток обещают влажность на уровне 79%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также фиксируют плавное похолодание. По их данным, во вторник центр циклона, располагавшийся в понедельник к западу от Калининградской области, сместится на Прибалтику, но осадков это региону не принесёт.

«Ночь будет тёплой (+2...+6°С). Днём погода ожидается контрастной: восток региона (Черняховский, Нестеровский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Гусевский районы) ещё будет находиться в относительно тёплой воздушной массе: до +13...+16°С, на небе — переменная облачность. А в центральную и западную часть области, включая Калининград, уже начнёт поступать более прохладный воздух, температура вряд ли превысит +6...+10°С, ветер сменится на западный/северо-западный» — считают администраторы метеопаблика.

На побережье, по их данным, ощутимо похолодает «ввиду влияния моря». «Процессы охлаждения и поступления влажного воздуха, вероятно, будут сопровождаться туманообразной облачностью/дымкой на западе и побережье. В общем, если хотите завтра „ухватить“ последний день аномального тепла — за ним придётся ехать на восток области», — заключают эксперты.