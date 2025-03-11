Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области в 2026 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент постановил «принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области», «в трёхмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования» и утвердить его состав, «рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования».

Указ вступил в силу со дня его подписания — 10 марта 2025 года. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, «ранее губернатор Алексей Беспрозванных обращался к Президенту с такой инициативой».

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