Учёный: на Балтике стало больше тюленей

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На Балтийском море стало больше тюленей. Они размножились из-за того, что на них не ведется промысел. При этом людям не нужно их беспокоить, рассказал в интервью «Новому Калининграду» директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ кандидат биологических наук Олег Новожилов.

«Да, их стало больше. Традиционное место обитания тюленей — разного рода шхеры, скалистые берега Финляндии, Швеции. Промысел на них давно не ведется, их охраняют, они размножились, еды стало не хватать, поэтому животные активно переселяются ближе к нам. Сейчас в Южной Балтике около пяти тысяч тюленей», — рассказал ученый.

При этом он отметил, что «пять тысяч особей — это не так уж и много», но конкуренция за рыбные ресурсы с человеком есть. «Но надо нам учиться жить рядом друг с другом. Важно, например, понимать, что тюлени на пляже отдыхают. Не надо их пугать, гнать обратно в море. Так их и утопить можно. Близко к этим животным подходить вообще не стоит», — обратил внимание Новожилов.

Отметим, ранее Росприроднадзор обращал внимание жителей и гостей Калининградской и Ленинградской областей на то, что выходящих на сушу тюленей нельзя беспокоить.

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