Власти планируют купить машину для многодетной семьи за счет благотворителей

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Новый автомобиль для семьи Кучкильдиных, в которой воспитывается 13 детей, власти рассчитывают купить за счет благотворительных средств. Об этом говорится в письме на имя Ольги Кучкильдиной за подписью вице-премьера-министра социальной политики Анжелики Майстер. Письмо имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

«Министерство социальной политики совместно с министерством финансов Калининградской области прорабатывают вопрос о приобретении микроавтобуса для вашей многодетной семьи с использованием благотворительных средств. Решение указанного вопроса находится на особом контроле правительства области», — говорится в письме.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал помочь с покупкой нового микроавтобуса многодетной семье, в которой воспитывается 13 детей. Однако в течение года вопрос не был решен.

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