«Обещанного ждите»: как власти области «помогают» многодетной семье с 13 детьми

Многодетной семье, в которой воспитывается 13 детей, экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал помочь с покупкой нового микроавтобуса. С тех пор минул уж год, а обещанного так и нет. «Новый Калининград» разбирался, что произошло и какую поддержку может получить от региональных властей многодетная семья.

Семья Кучкильдиных обратилась в редакцию «Нового Калининграда» в середине февраля. Это был шаг отчаяния — после многочисленных обещаний и годового ожидания нового микроавтобуса, которому дети уже придумали имя «Оленчик», семья получила обескураживающий ответ из министерства социальной политики: автомобиль могут купить только после принятия специального закона, а это еще год.

«Такой „заботы“ после целого года обнадеживающего ожидания семьи с тринадцатью детьми и мамой на инвалидности мы не ожидали. Скажу больше — от отказа с отсрочкой на год волосы на голове меняют цвет», — призналась Ольга Кучкильдина.

Радик и Ольга в браке 22 года, в их семье — 13 детей. В Калининградскую область многочисленное семейство перебралось с Урала — в Курганской области Кучкильдины жили в деревне в своём доме — держали коров, овец, возделывали огород. Люди верующие, христианской конфессии — к семье отношение очень серьезное. Губернатор Курганской области наградил Ольгу Кучкильдину знаком отличия «Материнская слава».

Решение переехать в Калининградскую область несколько лет назад далось нелегко, но его приняли. Не в последнюю очередь — из-за тяжелого заболевания младшей дочери. У девочки начались тяжелые проблемы с дыханием, потребовалась серьезная операция в столице. Диагноз показал наличие изменений, которые родители связали с плохой экологией (недалеко располагается уранодобывающее предприятие). В Калининградскую область переселялись поэтапно — сначала купили «коробку под крышей» недостроенного дома в пос. Южный Багратионовского района, постепенно стали ее достраивать, переехали.

Самой старшей дочери Кучкильдиных сейчас 21 год — она уже работает, совершеннолетние сын и дочь учатся в техникумах Калининградской области. Также в семье шесть школьников от 9 до 17 лет (в том числе две девочки-двойняшки) и четыре дошкольника. Средние ходят в местную школу, с младшими занимается дома мама. Сам Радик работает фотографом — снимает утренники и альбомы для детских садов.





«Слава Богу, дети умные и послушные. Одна из дочерей учится в музыкальной школе, два мальчика и две девочки занимаются в художественной школе. Девочки участвуют в выставках, занимают высокие места, номинированы на стипендию, — рассказала Ольга. — Думаю, многие понимают, что не просто дать жизнь такому количеству детей, растить и воспитывать их — непростой труд. Иногда возникают проблемы, бывает, что в чём-то терпим недостаток».

В целом на жизнь семья не жаловалась — старалась справляться. Но возникли сложности с передвижением — добраться даже до Калининграда всей семьей, еще и с маленькими детьми, не так просто, денег на просторный автомобиль у многодетных нет. Хоть сейчас и выплачивают неплохое универсальное федеральное пособие, а глава семьи работает, накопить на добротный вместительный автомобиль в нынешних условиях практически невозможно.

«У нас была старая машина, которой 26 лет, но она совсем сломалась. В конце лета мы взяли кредит и купили „Фольксваген Т5“, которому 19 лет. Но, как вы понимаете, всей семьёй нам туда не поместиться», — говорит Радик.

В 2023 году друзья посоветовали Кучкильдиным обратиться в органы власти с просьбой обеспечить семью вместительным автомобилем. «Мы обращались с этой проблемой в правительство дважды и получали отказы. А 10 февраля 2024 года с этой же просьбой мы отправили видеообращение Антону Андреевичу Алиханову, и нам сообщили о положительном решении нашего вопроса через отдел семьи, материнства и детства министерства соцполитики! — рассказывает Ольга. — Сказали, что власти запланировали закупку микроавтобуса отечественного производства, и этот автомобиль предоставят в наше пользование».

Новость, по словам Ольги и Радика, вызвала у семьи огромную радость. Радик прошёл обучение на водительское удостоверение категории «D», дети мечтали о будущих совместных путешествиях на автомобиле, который назвали «Оленчиком».

«Мы регулярно звонили в министерство соцполитики, нам рассказывали о том, что идёт сбор коммерческих предложений, одобрение министерства финансов, проверка правового управления, одобрение губернатором, потом снова всё по кругу. Осенью прошлого года отправили обращение новому губернатору Алексею Беспрозванных и получили ответ, в котором сообщалось, что проект распоряжения о проведении процедуры закупки автомобиля для нашей семьи проходит согласование в правительстве. В начале января 2025 года мы звонили в минсоц, нам сообщили, что уже собраны коммерческие предложения, и для нас в первом полугодии 2025 года купят „ГАЗель NEXT“ на 16 мест. 11 февраля мы позвонили, чтобы узнать о продвижении нашего дела, и нам сообщила, что наш вопрос не получил одобрения».

Как рассказывает Ольга, в минсоце ей объяснили, что для выделения автомобиля семье нужно принимать закон (а это ещё год ожидания). «Ставился вопрос о выделении целевых средств на покупку автомобиля, но посчитали, что подоходный налог в 800 тысяч рублей будет обременительным для нашего семейного бюджета», — рассказывает Ольга. Для семьи, которая год находилась в радостном ожидании, эта новость стала большим ударом.

Ольга написала обращение губернатору Алексею Беспрозванных, Радик позвонил по телефону редакции.





«Новый Калининград» направил в правительство области запрос на получение информации с просьбой прокомментировать отказ в приобретении микроавтобуса в этом году, а также рассказать, как намерены власти решать вопрос и какие региональные меры поддержки семье положены в принципе. В правительстве области сначала попросили отсрочку на предоставление информации, а на прошлой неделе со ссылкой на министерство соцполитики сообщили, что «Законом Калининградской области „Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов“ бюджетные средства на приобретение автотранспорта для многодетных семей не предусмотрены, соответствующей меры социальной поддержки в регионе нет».

«Однако учитывая сложившуюся жизненную ситуацию семьи, связанную с высокой необходимостью приобретения автотранспорта, правительством прорабатывается вопрос оказания поддержки. Работники министерства социальной политики Калининградской области находятся в постоянном взаимодействии с семьей с целью информирования о ходе решения вопроса», — сообщили в пресс-службе. На вопрос о том, какие меры поддержки получает эта семья за счет регионального бюджета, в министерстве сообщили, что все областные меры они получают «в полном объеме». «Передача этих сведений третьим лицам невозможна в связи с тем, что информация относится к персональным данным», — сообщили в правительстве.

Впрочем, Кучкильдины показали письмо из минсоца от 2023 года (одно из тех, в котором им ранее отказывалось в приобретении автомобиля). В нём как раз перечислялись региональные меры поддержки, которые семья получала на тот момент (тогда они полагались только малоимущим семья — прим. «Нового Калининграда») — ежемесячная денежная выплата многодетной семье в размере 2 089 руб. (на всех), выплата к школе на детей в общей сумме 40 000 руб. (раз в год), компенсация расходов на мероприятия по газификации жилого дома в размере 113 400 руб., региональная социальная доплата к пенсии в размере 3 308,34 руб. Также областные власти в течение трёх-четырех месяцев выплачивали на четверых детей по 14 362 руб. (на каждого).

После назначения в феврале 2023 года федерального пособия практически все выплаты из региональной казны были прекращены. На сегодня семье как многодетной полагается от областных властей 2152 рубля (на всех) ежемесячной денежной выплаты, 5000 рублей на ребенка-школьника раз в год. Кроме того, семья может претендовать на компенсацию расходов по оплате услуги по обращению с ТКО «в размере 50 % в пределах нормативов накопления ТКО».

«Думаю, читатели понимают, что такое количество детей в нашей семье — это не способ обогащения на денежных пособиях, — говорит Радик. — В 2002 году мы с Олей создали семью, в те годы если и были денежные выплаты на детей, то это была очень скромная сумма. В женской консультации в те годы супруге приходилось выслушивать много негативного, но, несмотря на все трудности, мы держались нашего совместного понимания — дать нашим детям самое дорогое, что мы можем дать, — жизнь, любовь и заботу».

Глава семьи рассказал, что после обращения к Алексею Беспрозванных им позвонили из правительства области и обещали в ближайшее время оказать поддержку. «Верим, что нам помогут, и благодарим, что на нашу ситуацию обратили внимание и мы нашли понимание», — написал Радик.

Текст: Оксана Майтакова, фото из семейного архива Кучкильдиных, Юлия Власова / «Новый Калининград»