На создание сиреневого сквера на берегу Летнего озера выделили 1,7 млн рублей (фото)

На создание сиреневого сквера на берегу Летнего озера выделили 1,7 млн рублей (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Власти Калининграда планируют продолжить создание сиреневого сквера на берегу Летнего озера. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Для этих целей наша Служба заказчика закупает ещё 150 кустов сирени, которые по старой доброй традиции летом вновь высадят лучшие выпускники калининградских школ. Интересен подбор специалистами сортов растения, особенно учитывая отмечаемое в этом году 80-летие Великой Победы», — говорится в сообщении.

Далее приводится список планируемых к посадке сортов: «День Победы»; «Маршал Жуков»; «Курская дуга»; «Сталинград»; «Дорога жизни»; «Тишина»; «Ольга Берггольц»; «Маршал Конев»; «Прощание славянки»; «Маршал Рокоссовский»; «Василий Тёркин»; «Маршал Баграмян»; «Говорит Ленинград»; «Маршал Соколовский»; «Патриот».

Выполнение работ по посадке и уходу за кустарниками сирени оценили в 1 784 984 рубля. Посадку необходимо выполнить в парковой зоне Летнего озера на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:3786. Стоимость каждого саженца — 7-8 тыс. рублей. Приобрести растения необходимо до 17 июня. Посадка запланирована на период с 23 июня до 4 июля. Полив, прополку и рыхление лунок, а также внесение удобрений необходимо осуществлять до 30 октября.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 марта. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести двумя днями позже.

Годом ранее на аналогичную закупку выделяли 1 222 800 рублей. Контракт заключили с компанией «Максстрой», снизившей стоимость работ до 892 644 рублей. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, исполнение контракта завершено.

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