В Калининграде к лету собираются высадить 150 кустов сирени. Согласно порталу Госзакупок, город готов потратить на посадку кустов и уход за ними 1 222 800 рублей.



В документах закупки сообщается, что подрядчик должен закупить сирень сортов: «Сенсация», «Индия», «Василий Теркин», «Петербурженка» и «Огни Донбасса» (по 30 штук каждого сорта).

«Подрядчик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок. Упаковка должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки», — говорится в документах.

Саженцы должны быть из питомников и иметь соответствующие сертификаты. Заказчику они должны быть предъявлены не позднее 1 июня этого года, а высаживать их будут .

В случае обнаружения болезней или существенных повреждений (поломанных частей посадочного материала, сухих листьев и веток, повреждений земляного кома, повреждений ствола или места прививки и т.д.) подрядчик должен заменить посадочный материал.

Кроме того, после высадки и до 30 октября подрядчик обязан производить: полив кустарников сирени не менее 30 раз, подкормку (внесение минеральных удобрений в почву) 2 раза, прополку приствольных лунок (по мере зарастания, но не менее 10 раз) и поправку колышков.