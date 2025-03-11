После вмешательства прокуратуры жене участника СВО назначили пособие на детей

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Жена участника спецоперации из Неманского района добилась назначения единого пособия на детей после вмешательства прокуратуры Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в январе 2025 года женщина обратилась в отделение Социального фонда России по Калининградской области с заявлением о назначении единого пособия, однако ей было отказано в связи с непредоставлением документов о размере доходов супруга», — говорится в сообщении.

Прокурор Немана в ходе проверки по поручению областного ведомства истребовал все необходимые сведения из учреждений Министерства обороны РФ и предоставил их в отделение соцфонда. С учётом полученных сведений решение об отказе было отменено и принято новое решение о назначении единого пособия в отношении несовершеннолетних детей заявительницы.

Задним числом: как изменили правила начисления единого пособия на детей

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