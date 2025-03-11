После вмешательства прокуратуры жене участника СВО назначили пособие на детей

Жена участника спецоперации из Неманского района добилась назначения единого пособия на детей после вмешательства прокуратуры Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в январе 2025 года женщина обратилась в отделение Социального фонда России по Калининградской области с заявлением о назначении единого пособия, однако ей было отказано в связи с непредоставлением документов о размере доходов супруга», — говорится в сообщении.

Прокурор Немана в ходе проверки по поручению областного ведомства истребовал все необходимые сведения из учреждений Министерства обороны РФ и предоставил их в отделение соцфонда. С учётом полученных сведений решение об отказе было отменено и принято новое решение о назначении единого пособия в отношении несовершеннолетних детей заявительницы.

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