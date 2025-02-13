Задним числом: как изменили правила начисления единого пособия на детей

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В начале года многих получателей единого пособия на детей и беременных ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что 28 декабря 2024 года Правительство РФ утвердило новые требования к минимальному доходу граждан, претендующих на выплату, и распространило это правило на предыдущий период. Получатели пособия узнали о новшествах лишь из комментариев к отказу в продлении им пособия. «Новый Калининград» разбирался, почему нововведения сокращают число получателей меры поддержки.

Что такое единое пособие и кому оно положено?

Единое (или универсальное) пособие на детей и беременных женщин — мера государственной поддержки семей с невысокими доходами. Оно появилось в 2023 году и объединило пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель), ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребёнка до трёх лет, пособие на ребёнка от 3 до 8 лет и ежемесячную выплату на ребёнка от 8 до 17 лет. Оператор пособия — Социальный фонд России.

Этот вид господдержки назначают с учётом комплексной оценки нуждаемости семьи. Учитывают доходы, имущество, а также стремление и возможность членов семьи зарабатывать.

Единое пособие можно получить, если:

доход на одного члена семьи за расчётный период не превышает прожиточного минимума в регионе;

ребёнок не достиг 17 лет;

ребёнок, а также родитель, который оформляет единое пособие, имеют российское гражданство;

семья постоянно проживает на территории России;

имущество семьи подходит под принятый перечень,

доход каждого трудоспособного члена семьи не меньше установленной величины.

Условия получения выплаты значительно меняли уже несколько раз. Последние изменения коснулись в том числе самозанятых.

В 2024 году родитель, для которого единственный источник заработка — деятельность в статусе самозанятого, имел право на единое пособие при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Общероссийский МРОТ составлял 19 242 рубля. Соответственно, самозанятым достаточно было за год заработать 38 484 рубля, чтобы претендовать в течение следующего года на ежемесячное пособие на ребенка. Самозанятость не всегда позволяет получать стабильный и регулярный доход, поэтому получатели выплаты следили, чтобы к концу года итоговая сумма не оказалась ниже требуемой.





Какие требования к минимальным доходам ввели в 2025 году?

Правила, введённые постановлением Правительства РФ от 28.12.2024 № 1961, увеличили необходимый минимальный доход вдвое — до четырёх МРОТ. В 2025 году установленный в РФ минимум составляет 22 440 рублей. Т.е. каждый трудоспособный член семьи (мать и отец) должны заработать за год необходимо уже не менее 89 760 рублей. Нововведение задним числом распространили и на 2024 год, о чём ранее известно не было. Все, кто весь год имел доход, соответствовавший старым правилам, с 1 января 2025 года внезапно лишились права на выплату. «Жертвами» нововведений стали не только самозанятые с низким доходом, но и те, кто работает на пол- или четверть ставки с минимальной зарплатой.

Предприниматели могут попробовать «добрать» недостающие суммы, к примеру, взяв большой заказ. Один — два месяца выплаты будут пропущены, но право на неё восстановят. Те, кто «сидел» на минимальной зарплате, вынуждены искать новые источники дохода.

Требования могут быть смягчены для тех, кто не работал по уважительным причинам. Основанием для отсутствия доходов могут быть:

беременность, при условии, если в расчётном периоде она составляла 6 месяцев и более или срок беременности женщины на момент обращения 12 недель и более,

уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе,

уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы,

уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет,

обучение на очной форме,

срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации,

прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более (в том числе если болел ребенок, а родитель осуществлял уход),

безработица и учёт в Центре занятости населения (учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе),

отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы,

отнесение к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,

статус многодетной семьи, в которой воспитываются трое и более детей до 18 лет, рождённые от одной матери и отца и усыновлённые в установленном порядке.

Если дохода нет, то нужна одна или несколько причин из утверждённого перечня. В совокупности такие причины нужно подтвердить за 10 месяцев расчётного периода.

Нововведения не распространяются на жителей новых регионов.

Реакция на новшества оказалась разной. Многие в соцсетях оставляли комментарии с возмущением по поводу отсутствия информации о новых правилах и, соответственно, возможности заранее проверить, соответствуют ли доходы семьи требуемым. На сайте Соцфонда разъяснения по новым условиям появились только 17 января 2025 года — спустя 20 дней после публикации постановления Правительства. Были и те, кто считает новые условия отличной мерой противодействия «липовым» самозанятым, которые зарегистрировались только ради выплат. Ещё одно распространённое мнение — пособия необходимо платить или всем детям, независимо от нуждаемости семьи, или никому.

Что ещё изменилось в 2025 году?

При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не учитываются государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не будут учитываться денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Получать единое пособие на новорожденного ребёнка, как утверждается, стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, Социальный фонд назначит единое пособие на новорождённого проактивно без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей по последнему назначению. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу.

Ещё одно изменение этого года — переназначение пособия, если место жительства ребёнка определено по суду. В случае если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребёнка определено с ним, то по заявлению этого родителя Социальный фонд может прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем ребенок проживает фактически.

Размер единого пособия в 2025 году

Размер универсального пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе проживания. Пособие для беременных женщин рассчитывают из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, а на ребёнка — из регионального прожиточного минимума не детей.

В настоящее время максимальная сумма пособия на ребёнка в Калининградской области составляет 17 717 рублей, для беременных — 19 909 рублей.





Скриншот: сайт gosuslugi.ru

Базовый размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума. Повышенный размер — 75% — положен, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи не достиг прожиточного минимума на душу населения. Максимальный размер — 100% — одобрят, если при назначении повышенного размера среднедушевой доход семьи всё ещё не достиг прожиточного минимума на душу населения. Рассчитать размер положенной выплаты можно самостоятельно — с помощью одного из онлайн-калькуляторов пособий.

Какие доходы семьи учитываются?

К доходам семьи за последние 12 месяцев относятся:

зарплаты (кроме дохода несовершеннолетних учащихся), премии, денежное довольствие и оплата оказанных услуг,

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,

пенсии, стипендии и алименты,

дивиденды и проценты по операциям с ценными бумагами, проценты по счетам и вкладам, выигрыши в лотереи.

Не учитываются при назначении единого пособия ранее полученные выплаты по беременности и на детей, выплаты на реабилитацию, страховые выплаты (за ущерб жизни, здоровью и имуществу), выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты и доходы мобилизованных.

С 1 июня 2024 года изменили условия учёта алиментов при расчёте единого пособия. Раньше заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если родители не определили её в судебном порядке. Теперь, если алименты при разводе установил суд, они учитываются по объёму фактически поступивших средств. Данные в СФР передают судебные приставы. Если исполнительное производство по решению суда не возбуждено, родитель может указать сумму самостоятельно при подаче заявления.

Когда алименты установлены по соглашению сторон, а не через суд, в заявлении указывается сумма из соглашения. При этом она не должна быть меньше определённого порога, который зависит от величины минимального размера оплаты труда: на одного ребенка — четверть МРОТ, на двух детей — треть МРОТ, на трех и более детей — половина МРОТ.





Какие требования предъявляются к имуществу семьи?

Семья может одновременно иметь в собственности одну квартиру или комнату, дом, дачу, гараж или машиноместо, автомобиль, мотоцикл, другую самоходную технику, катер или лодку.

Если у семьи в собственности по несколько единиц какого-либо имущества, действуют следующие ограничения:

квартиры и комнаты — общая площадь не более 24 м² на члена семьи,

частные дома — общая площадь не более 40 м² на члена семьи,

земельные участки — общая площадь до 0,25 га для жителей города или 1 га для жителей сельской местности,

авто и мотоциклы — допускается по два, если семья многодетная, содержит человека с инвалидностью или получила транспортное средство по программе соцподдержки,

гаражи и машиноместа — допускается два, если семья многодетная, содержит человека с инвалидностью или получила транспортное средство по программе соцподдержки.

Как получить единое пособие?

Для назначения единого пособия необходимо подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать на Госуслугах. Данные заявителя загрузятся автоматически из личного кабинета. Также можно подать бумажное заявление в офисе многофункционального центра «Мои документы» (МФЦ) или территориальном отделении Социального фонда России (СФР). В этом случае могут потребоваться паспорта, свидетельства о рождении и СНИЛС членов семьи, а также номер банковского счёта, на который будет перечисляться выплата (только платёжная система «Мир»). Остальные данные Соцфонд получает автоматически.

В отдельных ситуациях могут потребоваться дополнительные документы, которых нет в государственных информационных системах. Например, справка об очном обучении ребёнка. В этом случае документы нужно будет донести в СФР в течение 10 дней.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Если в государственных информационных системах нет нужных данных, он может быть увеличен до 30 рабочих дней.

В случае положительного решения заявитель начнёт получать выплату. Первое начисление единого пособия происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения. Далее универсальное пособие на детей поступает каждого 3-го числа следующего месяца.

Если окажется, что он не подходит под критерии пособия, ему направят отказ в течение одного рабочего дня.

На какой срок назначается единое пособие?

Единое пособие назначается на срок 12 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребёнком возраста 17 лет. Пока действует назначенное пособие, пересмотреть его не получится и его будут выплачивать, даже если доход вырос и превысил установленный прожиточный минимум. Через год после назначения выплаты заявление нужно подавать заново. Все показатели, включая нуждаемость семьи, будут оценивать, исходя их новых данных. В случае несоответствия действующим требованиям в назначении пособия на новый срок откажут.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

