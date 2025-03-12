Погода в Калининградской области 12 марта

В среду, 12 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра опустится до +4°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 750 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: 4,1°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более тёплую погоду на востоке региона — до +13°С. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух днём не прогреется выше +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с дымкой. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,7°С, днём потеплеет до +7,2°С, вечером похолодает до +5,6°С. Влажность — 95%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «сегодня мы находимся вблизи протянувшейся фронтальной волны над Европой, поэтому ожидать существенные прояснения не стоит». День пройдёт без обильных осадков, но местами в течение суток не исключена небольшая морось. В Калининграде и области +5...+7°С (при прояснениях до +8...+10°С). «Характер погоды: по сезону», — добавили метеорологи.