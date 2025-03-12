Облвласти ищут подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок

Агентство по имущество Калининградской области готовится к поиску подрядчика для оказания услуг по сбору мусора с земельных участков, ликвидации несанкционированных свалок и транспортированию отходов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Отходы с земельных участков заказчика необходимо убирать вручную или механизированным способом. Уборка одного квадратного метра территории оценивается в 11,33 рубля.

Объём услуг по ликвидации несанкционированных свалок, навалов отходов и и их транспортировке для последующего размещения или утилизации организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды работ, рассчитывается в кубометрах. Стоимость одного — 5 266,67 рубля.

На работы выделяют 1,5 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства Калининградской области, в рамках федерального проекта «Чистая страна» на территории региона были ликвидированы несанкционированные свалки в границах Советска, Черняховска, Гусева и Светлого.