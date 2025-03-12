Облвласти ищут подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок

Все новости по теме: Экология

Агентство по имущество Калининградской области готовится к поиску подрядчика для оказания услуг по сбору мусора с земельных участков, ликвидации несанкционированных свалок и транспортированию отходов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Отходы с земельных участков заказчика необходимо убирать вручную или механизированным способом. Уборка одного квадратного метра территории оценивается в 11,33 рубля.

Объём услуг по ликвидации несанкционированных свалок, навалов отходов и и их транспортировке для последующего размещения или утилизации организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды работ, рассчитывается в кубометрах. Стоимость одного — 5 266,67 рубля.

На работы выделяют 1,5 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства Калининградской области, в рамках федерального проекта «Чистая страна» на территории региона были ликвидированы несанкционированные свалки в границах Советска, Черняховска, Гусева и Светлого.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter