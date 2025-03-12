На морской линии возобновились регулярные рейсы судна «Спарта II»

С 11 марта судно «Спарта II» возобновило регулярные рейсы на линии «Калининград — Санкт-Петербург». Информация об этом размещена в телеграм-канале транспортной компании «Оборонлогистика».

К перевозке принимаются все виды морских контейнеров, а также накатная техника, в том числе гусеничная, негабаритная и тяжеловесная. Отмечается, что судно было задействовано на линии с октября 2022 года с небольшими перерывами на дальние рейсы. За это время оно перевезло туда и обратно более 265 тыс. т грузов.

Для перевозки грузов на контейнерной линии необходимо обратиться в Отдел морских перевозок «Оборонлогистики». Оформить заявку на перевозку накатной техники в оба направления можно через сайт линейного агента «Транс-Бизнес-Консалтинг».