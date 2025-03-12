Калининграду обещают переходящие в мокрый снег дожди и ночные морозы

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт очередная резкая смена погоды. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сейчас над Европой располагаются очень контрастные воздушные массы, рассказали метеорологи. Минувшей ночью температура в Норвегии и Финляндии опускалась ниже −20°С. На юге России (Краснодарский край, Ставрополье) сегодня местами выше +25°С. Встреча холода с теплом повлияет в том числе на метеорологическую обстановку в Калининградской области.

«Вторжение холода на запад Средиземноморья и его встреча с тропическим воздухом в ближайшие сутки спровоцирует формирование активного южного циклона с именем „Урс“, который направится на север и изменит циркуляцию воздушных масс в Европе», — отметили в паблике.

Ночью и ранним утром четверга вместе с осадками пройдёт тёплый фронт циклона — дожди местами будут сильными. С утра и до полудня ожидается небольшая «передышка» от осадков, облачность. На западе региона и в Калининграде будет прохладно (+4...+6°С), на востоке — теплее (+6...+11°С). К вечеру к области подберётся центр циклона с интенсивными обложными осадками. В течение всего вечера ожидаются дожди — от умеренных до сильных. В первой половине ночи пятницы осадки могут переходить в мокрый снег. Вечером четверга похолодает до +1...+3°С, а в ночь на пятницу — местами до 0...-1°С. Вероятно образование символического снежного покрова до 2 см по области, а также гололедицы. К утру пятницы ожидается выпадение до 15-30 мм осадков.

Уходя на восток, циклон «откроет ворота» арктическому воздуху. В пятницу днём будет около +2...+4°С, существенные осадки прекратятся в первой половине ночи (в пятницу утром местами не стоит исключать небольшие заряды крупы/мокрого снега). Северо-западный ветер с вечера четверга до утра пятницы в порывах может достигать 13-16 м/с в прибрежной зоне и ослабнет днём пятницы.

В выходные ожидается сухая, солнечная, но прохладная погода. Ночью столбик термометра местами может опуститься до −8°С. Днём при этом ожидается тот же показатель, но с отметкой «плюс». Перспективы потепления, согласно предварительному прогнозу, появятся в регионе к 20-м числам марта.