Горвласти предупреждают о поэтапном перекрытии ул. Майской с 24 марта

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С 24 марта для ремонтных работ будет поэтапно перекрываться улица Майская, от Еловой аллеи до Майского переулка. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Калининграда.

Временное закрытие движения с обеспечением объезда будет проходить в три этапа:

— с 24 марта по 1 сентября — на участке от дома № 97 «Б» по ул. Куйбышева до дома № 1 по пер. Майскому;

— с 1 сентября по 9 октября — вдоль дома № 1 по пер. Майскому;

— с 14 мая по 9 октября — от дома № 97 «Б» по ул. Куйбышева до дома № 32 по Еловой аллее.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объездов, согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на ООО «Мосинжиниринг».

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