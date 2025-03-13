Погода в Калининградской области 13 марта

Днём в четверг, 13 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +7°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +7°C. В центре региона дневная температура составит +9°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +13°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до +1°C). На территории области пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода, дождь и дымка. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,4°C, днём поднимется до +4°C, а вечером опустится до +2,6°C. На протяжении всего дня прогнозируется северный ветер. Влажность — на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о погодных переменах и обильных осадках в четверг.

«Ночью и ранним утром четверга вместе с осадками пройдет теплый фронт циклона — дожди местами будут сильными. Далее, с утра и до полудня/обеда — небольшая „передышка“ от осадков, облачно, на западе и в Калининграде прохладно (+4...+6 ℃), на востоке теплее (+6...+11℃). К вечеру к региону подберется центр циклона с интенсивными обложными осадками: в течение всего вечера ожидаются умеренные/сильные дожди. Вероятно, нас ждут не только дожди: поздним вечером четверга и в первой половине ночи пятницы осадки могут переходить в дождь с мокрым снегом. Вечером четверга похолодает до +1...+3℃», — добавляют синоптики-любители.