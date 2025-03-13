«Nordwind» запускает регулярные рейсы между Калининградом и Волгоградом

В апреле Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запускает регулярные рейсы из Калининграда в Волгоград. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво».

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Embraer 190, рассчитанном на 110 посадочных мест, дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

До этого в Волгоград можно было долететь только с пересадками. Так, при полёте авиакомпанией «Победа» пассажирам необходимо было совершить пересадку в московском аэропорту «Шереметьево». Время в пути начиналось от 6 часов 10 минут.

Бронирование билетов доступно на сайте авиакомпании «Nordwind».