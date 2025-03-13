В аэропорту «Храброво» задерживаются 11 рейсов

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 11:05 задерживается прилёт и вылет 11 рейсов.

На вылет задерживаются четыре рейса в Москву, Казань, Саратов и Пермь, а на прилёт — семь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Казани и Саратова.

Задержки произошли из-за позднего прибытия воздушных судов, а также введения временного ограничения на вылет и посадку в аэропорту Саратова.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.