В Черняховске намерены перекрыть часть улиц для съёмок сериала (фото)

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В Черняховске с 15 по 19 марта запланировано перекрытие дорог для съёмок художественного сериала «Дорогой Вилли». По предварительным данным, съёмки пройдут с 7:30 до 23:00 в разных локациях города. Об этом сообщает АНО «Фестивальная дирекция».

Планируется перекрытие следующих улиц:

  • 15 марта — полное перекрытие Тоннельной, Садовой, Суворова и Театральной;

  • 16 марта — перекрытие переулка Суворова, а также Пионерской, Тоннельной, Суворова и прилегающих к ним улицам;

  • 17 марта — перекрытие Пионерской, Калинина, Госпитальной и других;

  • 18 марта — перекрытие Пионерской, Калинина, Госпитальной, Тоннельной и других;

  • 19 марта — перекрытие вокруг водонапорной башни на улице Гагарина и переулка Суворова.

«Просим вас отнестись с пониманием, а владельцев автомобилей воздержаться от парковки своих машин на указанных улицах», — пишет дирекция.


Ранее сообщалось, что на территории Калининградской области пройдут съёмки сериала о дружбе Леонида Брежнева с немецким канцлером Вилли Брандтом «Дорогой Вилли». Съёмки запланированы в середине марта в Черняховске и Советске.

Изображения: администрация Черняховского округа


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