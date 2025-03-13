В Черняховске намерены перекрыть часть улиц для съёмок сериала (фото)

В Черняховске с 15 по 19 марта запланировано перекрытие дорог для съёмок художественного сериала «Дорогой Вилли». По предварительным данным, съёмки пройдут с 7:30 до 23:00 в разных локациях города. Об этом сообщает АНО «Фестивальная дирекция».

Планируется перекрытие следующих улиц:

15 марта — полное перекрытие Тоннельной, Садовой, Суворова и Театральной;

16 марта — перекрытие переулка Суворова, а также Пионерской, Тоннельной, Суворова и прилегающих к ним улицам;

17 марта — перекрытие Пионерской, Калинина, Госпитальной и других;

18 марта — перекрытие Пионерской, Калинина, Госпитальной, Тоннельной и других;

19 марта — перекрытие вокруг водонапорной башни на улице Гагарина и переулка Суворова.

«Просим вас отнестись с пониманием, а владельцев автомобилей воздержаться от парковки своих машин на указанных улицах», — пишет дирекция.

Ранее сообщалось, что на территории Калининградской области пройдут съёмки сериала о дружбе Леонида Брежнева с немецким канцлером Вилли Брандтом «Дорогой Вилли». Съёмки запланированы в середине марта в Черняховске и Советске.



Изображения: администрация Черняховского округа