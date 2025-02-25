«Фестивальная дирекция»: в регионе пройдут съёмки сериала «Дорогой Вилли»

На территории Калининградской области пройдут съёмки сериала о дружбе Леонида Брежнева с немецким канцлером Вилли Брандтом «Дорогой Вилли». Съёмки запланированы в середине марта в Черняховске и Советске, сообщает АНО «Фестивальная дирекция».

В основу сериала легли многочисленные интервью, проведённые телеведущим и писателем Игорем Прокопенко с непосредственными участниками тех событий и с людьми из ближайшего окружения Леонида Брежнева и Вилли Брандта — политиками и сотрудниками разведки. На сбор исторических материалов, позволивших воссоздать атмосферу эпохи, ушли два десятилетия.

Выбор места съёмок в Калининградской области обусловлен сохранившейся европейской архитектурой. «Историческая брусчатка (которой ещё много осталось в Советске и Черняховске) делает кадры очень достоверными. Именно она создаёт настроение прошлого, несёт дух и культурный код ушедших времён. Сейчас во многих местах её пытаются заменить на асфальт или современную плитку — это катастрофа для кинематографа и для людей, уважающих культурные традиции» — рассказал оператор-постановщик сериала «Дорогой Вилли» Пётр Духовский.

Роль Брежнева воплотит народный артист России Сергей Маковецкий, а Брандта — Кирилл Кяро.

