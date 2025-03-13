Парк-музей «Ушкуй» получил грант на строительство мельницы (фото)

В Правдинском округе на территории парка-музея «Ушкуй» планируют приступить к строительству деревянной ветряной мельницы. О том, что спортивно-исторический клуб «Западная башня», построивший собственное средневековое городище, стал получателем гранта Фонда Потанина, стало известно 11 марта, когда представители Фонда опубликовали список победителей конкурса в программе «Музей без границ».

На проект «Мельничное подворье» реконструкторы получают 6 600 000 рублей.

Историк Александр Казённов, бывший одним из авторов заявки, сообщил «Новому Калининграду», что процесс воссоздания мельницы станет «научно-культурным действием с образовательным эффектом».

«Цель нашего проекта — строительство на территории парка-музея функциональной рабочей ветряной мельницы-столбовки, способной молоть муку в соответствии со средневековыми технологиями и с помощью традиционных инструментов, — говорит Казённов. — Исторические данные свидетельствуют о появлении подобных мельниц на территории региона уже в XIV веке».

Реконструкторы намерены строить мельницу на открытой площадке парка с помощью инструментов и аутентичных технологий.

«В процессе реализации проекта планируется проведение образовательно-развлекательных мероприятий, связанных с различными аспектами традиционного хлеборобства, помолом зерна, выпечкой хлеба, приготовления по старинным рецептам напитков и блюд, — добавляет Казённов. — После запуска мельницы проект подразумевает дальнейшее развитие и создание сопутствующего хозяйства в качестве действующих экспозиций: хлебной глинобитной печи, амбара, овина и вспомогательных строений, высадку традиционных зерновых культур».

Историк пояснил, что партнёром проекта выступил музей «Малые Корелы», который находится в Архангельской области. За образец для постройки «ушкуйники» намерены взять восстановленную мельницу из этого музея, стоявшую ранее в селе Калгачиха.

«Вдохновением нам послужило восстановление подобной мельницы в Калифорнии на территории русской крепости Росс, существовавшей с 1812 по 1841 год, — добавил Казённов. — Также нашими партнёрами стали Русская молинологическая ассоциация и администрация Правдинского округа».