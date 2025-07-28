Последний «Ушкуй»: как прошёл юбилейный фестиваль средневековой культуры (фото)

В историко-культурном парке «Ушкуй» (0+) под Правдинском 26 июля прошел юбилейный десятый фестиваль средневековой культуры, ремёсел и быта с одноименным названием. Гости и участники фестиваля увидели, как куют железо, прядут волокно, готовят хлеб, строят здания, шьют средневековую обувь и многое другое. Также в субботу состоялись рыцарские бои, в которых приняли участие бойцы ИСБ (исторический средневековый бой — прим. «Нового Калининграда»), а затем — штурм городища.



Организаторы сообщили, что фестиваль в таком формате проходит в последний раз. «Историко-культурный парк „Ушкуй“ продолжает свою работу, к нам по-прежнему можно приезжать с экскурсиями, по-прежнему мы будем проводить наши традиционные праздники — „Комоедицу“, День летнего солнцестояния, возможно, что появятся и новые — например, „День хлеба“, — рассказал „Новому Калининграду“ руководитель проекта Евгений Беденко. — Что касается традиционного летнего фестиваля „Ушкуй“, то мы собираемся изменить его формат: не исключено, что он будет проходить на территории замков, которые нас приглашают. Возможно, что сделаем его „кочующим“».

Городище «Ушкуй» в Правдинском районе основано выходцами из спортивно-исторического клуба «Западная башня». Сегодня оно представляет собой настоящий средневековый город со своими кузнецами, гончарами, ткачами, портными и прочими ремесленниками, объединяет любителей исторической реконструкции из разных регионов страны.

Место возрождения: как спортсмены-реконструкторы променяли мечи на топоры и рубанки в «Ушкуе»

Фото: Павел Трикоз для «Нового Калининграда»