Эксперты назвали самые распространённые схемы мошенничества в СЗФО

Эксперты провели опрос среди россиян о схемах телефонного и интернет- мошенничества, с которыми они сталкивались в 2024 году. Как сообщает пресс-служба компании «Red security», несмотря на эволюцию способов обмана, жителям СЗФО по-прежнему чаще всего звонят от имени служб безопасности банков.

Опрос показал, что жители СЗФО чаще всего сталкивались со звонками от имени служб безопасности банков (21,6%), телеком-операторов (20,2%) и силовых ведомств (17,3%). Помимо этого, мошенники за последний год часто выдавали себя за представителей различных государственных органов и муниципальных служб (11,9% случаев) и администраций соцсетей (11,5% звонков). Реже всего пользователи получали обращения от имени «Почты России» (4,7% случаев).

В 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.д.). Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные, а в 24,6% случаев — платежная информация.

Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы. 18,1% опрошенных подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% остались без хранившихся на счетах денежных средств.

Для того, чтобы не стать жертвами мошенничества снова, 45% подключили дополнительную защиту, 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, а 1% записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

Опрос проводился в феврале 2025 года, в нем приняло участие свыше 1100 пользователей различных онлайн-сервисов Яндекса. Выборка респондентов включала аудиторию от 18-ти до 60-ти лет и старше. 52% опрошенных составили мужчины и 48% — женщины. География опроса охватила все федеральные округа РФ.