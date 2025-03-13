Толмачёв: инфраструктуры Острова недостаточно для продолжения застройки

Инженерной инфраструктуры острова Октябрьского в Калининграде недостаточно для реализации второго и третьего этапа застройки. Об этом на заседании постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.

Толмачёв напомнил, что застройка Острова на сегодняшний день разбита на три этапа. Первый, с площадью 12 га, в который входит стадион и музейный квартал, практически реализован за исключением трёх участков. Общее ценообразование, по его словам, составило около 250 миллионов рублей за гектар, и последняя сделка, которую закрыла Корпорация, была заключена на 1,8 миллиарда рублей (продажа прав на аукционе).

Что же касается реализации второго этапа, то тут, как уверяет Толмачёв, есть определённые трудности.

«Мы можем совершать сделку только в том случае, когда уверены в том, что эти земельные массивы полностью обеспечены инженерным обеспечением, — пояснил он. — Вот когда мы увидим все технологические условия, подписанные договора техприсоединения, мы тогда сможем полностью ответить на вопрос, сколько инженерных возможностей, мощностей уже забрали действующие застройщики».

Гендиректор Корпорации отметил, что концепция застройки второй и третьей очереди уже есть, однако для её реализации уже сегодня необходимо проводить работы по реконструкции либо строительству новых сетей энергетики, воды и газа.

«По поводу газа мы сегодня заключаем договор с разработчиком и с целью корректировки схемы газоснабжения Острова, потому что первый этап мы уже сделали по существующим резидентам, — продолжил Толмачёв. — Для всех участников, которые находятся на Острове, мы уже поменяли схему газоснабжения, обеспечив их этими возможностями. И сейчас переходим ко второму этапу — это газоснабжение второй и третьей части. Безусловно, эти мероприятия будут носить некий инвестиционный характер, денежный характер, потому что необходимо будет проводить мероприятия по увеличению пропускной способности газотранспортной сети, поэтому с учетом этих оценок мы тогда будем возвращаться к вопросу о рынке гектара. И вот когда мы, соответственно, эту математику сложим, тогда мы сформируем инвестиционное предложение».