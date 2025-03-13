Минконтроля: в Калининградской области 3 управляющие компании «на особом счету»

«На особом счету» минконтроля Калининградской области в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей находятся три управляющие компании. Об этом рассказал и.о. министра регионального контроля Денис Белозёров в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

В «чёрный список» попали ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест», ООО «УК «Светлый Дом» и ООО «Дом Плюс». Согласно данным открытых источников, учредитель первых двух обществ — Станислав Альтман, третьего — Татьяна Альтман. Указанные управляющие компании, по словам Дениса Белозёрова, не справляются с обслуживанием домов. Как сообщили клиенты «Эгида-Строй-Инвест», компания «самовольно повышает тариф на обслуживание общедомового имущества».

«„Дом Плюс“ ничем от неё не отличается, — заявил Белозёров, — У нас в списке на сегодняшний день три таких компании, и по всем трём компаниям один учредитель, <...> одно физическое лицо, одна фамилия везде фигурирует, и правоохранительные органы это знают, и прокуратура это знает, и мы это знаем. Мы по всем этим трём компаниям проводим целенаправленно работу с точки зрения тех полномочий, которые у нас имеются».

Жильцы дома, числящегося за «Дом Плюс», жалуются на постоянно протекающую крышу, запах канализации, сырость, плесень, отсутствие горячего водоснабжения, проблемы с отоплением. Компания, со слов собственников, собирает деньги, но ничего не предпринимает.

Из лицензии «Эгида-Строй-Инвест», как рассказал Денис Белозёров, в 2024 году были исключены 14 многоквартирных домов в связи с отсутствием договоров на обслуживание лифтов, что является грубым нарушением лицензионных требований. «Со стороны министерства регионального контроля применяется весь комплекс мер в отношении данной управляющей компании. На сегодняшний день мы по данной УК находимся в судах по аннулированию её лицензии. Эта процедура не быстрая, но мы будем проводить всю работу, зависящую от нас, чтобы такого у нас на рынке вообще не было», — прокомментировал и.о. министра. Речь, по его словам, может идти в том числе о дисквалификации юрлица.

Оперативно получить комментарий учредителя компаний ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест» и ООО «УК «Светлый Дом» редакции не удалось. Руководство ООО «Дом Плюс» также оказалось недоступно. «Новый Калининград» отправил информационные запросы на имя Станислава Альтмана и Татьяны Альтман.