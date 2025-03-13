Минконтроля: в Калининградской области 3 управляющие компании «на особом счету»

Минконтроля: в Калининградской области 3 управляющие компании «на особом счету»
Скриншот видео ЦУР Калининградской области
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

«На особом счету» минконтроля Калининградской области в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей находятся три управляющие компании. Об этом рассказал и.о. министра регионального контроля Денис Белозёров в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

В «чёрный список» попали ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест», ООО «УК «Светлый Дом» и ООО «Дом Плюс». Согласно данным открытых источников, учредитель первых двух обществ — Станислав Альтман, третьего — Татьяна Альтман. Указанные управляющие компании, по словам Дениса Белозёрова, не справляются с обслуживанием домов. Как сообщили клиенты «Эгида-Строй-Инвест», компания «самовольно повышает тариф на обслуживание общедомового имущества».

«„Дом Плюс“ ничем от неё не отличается, — заявил Белозёров, — У нас в списке на сегодняшний день три таких компании, и по всем трём компаниям один учредитель, <...> одно физическое лицо, одна фамилия везде фигурирует, и правоохранительные органы это знают, и прокуратура это знает, и мы это знаем. Мы по всем этим трём компаниям проводим целенаправленно работу с точки зрения тех полномочий, которые у нас имеются».

Жильцы дома, числящегося за «Дом Плюс», жалуются на постоянно протекающую крышу, запах канализации, сырость, плесень, отсутствие горячего водоснабжения, проблемы с отоплением. Компания, со слов собственников, собирает деньги, но ничего не предпринимает.

Из лицензии «Эгида-Строй-Инвест», как рассказал Денис Белозёров, в 2024 году были исключены 14 многоквартирных домов в связи с отсутствием договоров на обслуживание лифтов, что является грубым нарушением лицензионных требований. «Со стороны министерства регионального контроля применяется весь комплекс мер в отношении данной управляющей компании. На сегодняшний день мы по данной УК находимся в судах по аннулированию её лицензии. Эта процедура не быстрая, но мы будем проводить всю работу, зависящую от нас, чтобы такого у нас на рынке вообще не было», — прокомментировал и.о. министра. Речь, по его словам, может идти в том числе о дисквалификации юрлица.

Оперативно получить комментарий учредителя компаний ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест» и ООО «УК «Светлый Дом» редакции не удалось. Руководство ООО «Дом Плюс» также оказалось недоступно. «Новый Калининград» отправил информационные запросы на имя Станислава Альтмана и Татьяны Альтман.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter