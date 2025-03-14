Управляющая компания «Дом Плюс»: жалоб на некачественную работу не поступало

Руководство управляющей компании «Дом Плюс» с удивлением узнало о том, что организация находится «на особом счету» регионального минконтроля. Жалоб на некачественную работу от собственников обслуживаемых домов не поступало, заявили в компании в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«С позицией министерства мы в корне не согласны», — говорится в письме за подписью учредителя ООО «Дом Плюс» Татьяны Альтман. Как отметили в управляющей компании, в декабре 2024 года в доме № 4Б на ул. Гайдара, который и.о. министра регионального контроля Денис Белозёров назвал в эфире ЦУР одним из проблемных, произошла аварийная ситуация — вышел из строя теплообменник. «Покупка нового теплообменника относится к работам капитального характера и финансируется за счёт средств собственников, однако по просьбе и.о. министра регионального контроля Белозёрова управляющая компания самостоятельно приобрела новый теплообменник для скорейшего восстановления температурного режима в МКД (многоквартирном доме — прим. „Нового Калининграда“) и комфорта проживающих там людей», — отметили в УК.

До установки нового теплообменника для поддержания температурного режима был установлен резервный, добавили в компании. Новое оборудование было установлено и введено в эксплуатацию 17 января 2025 года.

В компании также прокомментировали ситуацию с кровлей дома, которая находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта: «Выводы и.о. министра о том, что УК не принимала никаких мер по восстановлению кровли, не соответствуют действительности, т.к., по заключению эксперта, на конструкции кровли имеются массовые следы её ремонта, что подтверждает тот факт, что управляющая компания систематически выполняла работы по ремонту кровельного покрытия. Массовые протечки кровли, примыкание кровли к стенам и трубам связаны с технологическими ошибками в ходе строительства данного МКД». Экспертизу, как указано, проводило ООО «Декорум».

В «Дом Плюс» также отметили, что «были крайне удивлены» тому, что находятся «на особом контроле» министерства. «Управляющая компания ООО „Дом плюс“ осуществляет управление многоквартирными домами с 2010 года. На обслуживании у компании находятся более 20 домов. Собственники данных домов удовлетворены обслуживанием, жалоб в адрес управляющей компании на некачественную работу от них не поступало. Компания добросовестно относится к своим обязанностям. Своевременно исполняет все свои обязательства как перед собственниками, так и перед сторонними организациями и надзорными органами. Активно принимает участие в конкурсах по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами, что подтверждает её полное соответствие требованиям конкурсной комиссии», — говорится в ответе на информационный запрос.

О том, что «на особом счету» минконтроля Калининградской области в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей находятся три управляющие компании, и.о. руководителя министерства Денис Белозёров заявил в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 13 марта. В «чёрный список» попали ООО «Расчётный Центр «Эгида-Строй-Инвест», ООО «УК «Светлый Дом» и ООО «Дом Плюс». Как отметил Белозёров, среди учредителей указанных УК значится одна и та же фамилия. Согласно данным открытых источников, учредитель первых двух обществ — Станислав Альтман, третьего — Татьяна Альтман. На имя Станислава Альтмана «Новый Калининград» также отправил информационный запрос.