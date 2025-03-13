Прокуратура отсудила для ребенка-инвалида компенсацию за приобретенные лекарства

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Прокуратура Московского района города Калининграда провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу лекарственного обеспечения ее ребенка и выявила нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что несовершеннолетний мальчик, имеющий тяжелое хроническое заболевание, длительное время не был обеспечен положенными ему медицинскими препаратами. В результате мать ребенка вынуждена была приобретать лекарства за счет собственных средств.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального минздрава компенсации затрат на приобретение медицинских препаратов в размере свыше 100 тыс. рублей. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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