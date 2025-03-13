В минконтроля рассказали, сколько исков направили в суд по пивным магазинам

В 2024 году минконтроля Калининградской области направило в суд 18 исков о запрете реализации продукции в отношении пивных магазинов, работающих с нарушениями. Об этом рассказал и.о. министра регионального контроля Денис Белозёров в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«Кто-то продавал продукцию после 21 часа. Кто-то находился на территории, которая не соответствует расстоянию от объектов здравоохранения и образования.18 исков было направлено, по 12 на сегодняшний день принято решение в нашу пользу. Ещё шесть в судах находятся. В этом году три иска уже направлены по таким объектам», — отметил Белозёров.

Сумма штрафов за нарушения при реализации алкогольной продукции составила в 2024 году порядка 3,5 млн рублей.

Кроме того, в текущем году были аннулированы две лицензии на продажу алкоголя на 37 объектов. Ещё три лицензии на 56 объектов, по словам и.о. министра, на подходе. «В том году две лицензии были аннулированы, в этом году вот уже на сегодняшний день ещё две лицензии. Уже вы видите разрыв с прошлым годом. Эта работа не будет приостановлена, а дальше также будет продолжаться. Если есть нарушения, то мы будем проводить работу до конца», — прокомментировал Белозёров.

В феврале губернатор Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области. Антиалкогольная кампания в регионе ведётся с 2019 года. Тогда ещё областная Дума приняла закон, ограничивающий время продажи спиртного. Помимо этого, документ установил также несколько дней в году, в которые реализация алкогольной продукции запрещена. Инициатором ограничений стала прокуратура, которая внесла в облдуму законопроект, предполагающий запрет на продажу алкоголя с 20:00. Профильный комитет поправил его и сократил время ограничения на час.

В конце мая 2024 года депутаты Заксобрания приняли поправки к закону о продаже алкоголя в так называемых «наливайках» в Калининградской области. Инициативу предложил экс-губернатор Антон Алиханов. Продавать алкоголь в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, теперь нельзя с 23 часов вечера до 11 часов утра. Тогда же экс-министр регионального контроля Елена Серая отчиталась, что в регионе насчитали более полутора тысяч «наливаек».