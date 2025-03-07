Власти назвали число юрлиц, которых лишили алколицензии с марта 2024 года

С марта 2024 года власти аннулировали лицензии на продажу алкоголя четырём компаниям. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

За торговлю спиртным в ночное время лицензию аннулировали у трёх юрлиц. ООО «Алеса» лишили документа в марте 2024 года. По нему торговля алкопродукцией вели три магазина. Лицензию ООО «Кашемир», в которую включили 35 точек, аннулировали в конце января 2025-го. Власти также сообщили, что в первую неделю марта лишили документа и ООО «Багира», которое вело торговлю алкогольной продукцией в двух магазинах.

Правительство рассказало, что четвёртую лицензию на продажу спиртного аннулировали у ООО «КРТ 399». Документ на реализацию алкопродукции выдали юрлицу при условии, что оно организует объекты общественного питания. При этом «КРТ 399» фактически не оказывало услуги общепита: так как отсутствовали признаки этого: «меню, посуда, зал обслуживания и т.д.».

Эксперт о закрытии алкомаркетов в регионе: «Мы же не станем меньше пить»

Напомним, в феврале губернатор Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области. Антиалкогольная кампания в регионе ведётся с 2019 года. Тогда ещё областная Дума приняла закон, ограничивающий время продажи спиртного. Помимо этого, документ установил также несколько дней в году, в которые реализация алкогольной продукции запрещена. Инициатором ограничений стала прокуратура, которая внесла в облдуму законопроект, предполагающий запрет на продажу алкоголя с 20.00. Профильный комитет поправил его и сократил время ограничения на час.